Dünya genelinde boşanma oranları artarken ilginç bir ayrılık vakası ise nikah masasından henüz kalktıkları anda yaşandı. Kuveyt yerel basınına yansıyan ve dünyada da yankı uyandıran olayda, nikah defterini saniyeler önce imzalayan çiçeği burnunda çift arasında sarf edilen tek kelime, anında boşanma kararı almalarına yetti.

3 DAKİKA SÜRDÜ, KELİMEYİ DUYUNCA BOŞANDI

Resmi nikah işlemlerini tamamladıktan sonra adliyeden ayrılmak üzere olan çift bir anda neye uğradığını şaşırdı. Adliye çıkışında tökezleyen geline 'aptal' diyerek hakaret eden damadın sözü gelini çileden çıkardı. Öfkesini dizginleyemyen gelin adliyeye geri dönerek hakimden evliliğin iptal edilmesini talep etti.

Hızlı gelişen olay sonrasında hakim gelinin başvurusunu kısa sürede kabul etti. Evliliğe henüz adım atmış olan çift daha resmi makamların kapısından çıkmadan boşanmış oldu.

TÜRKİYE'DEKİ YASALAR BU DURUMA NE DİYOR?

Kuveyt'te hâkim, talebi "evlilik birliğinin temelinden sarsılması" gerekçesiyle kabul ederek olağandışı hızda karar verdi. Türk hukukunda da benzer bir mekanizma işleyebilmekle birlikte bazı farklılıklar göze çarpmaktadır. Türk Medeni Kanunu'na göre çekişmeli boşanma davası açabilmek için belirlenmiş bir evlilik süresi şartı bulunmamakta; teorik olarak nikah töreninin hemen ardından bile boşanma davası açılabilmektedir.

Ancak anlaşmalı boşanma yoluna gidebilmek için evliliğin en az bir yıl sürmüş olması zorunludur; dolayısıyla saatler içinde evli olan bir çift bu yola başvuramamaktadır.