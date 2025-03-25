Cuma günü 'Kızılcık Şerbeti' dizisini evinden izleyen 'Gel Konuşalım' programının sunucusu Ece Erken Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Diziyi çok seviyorum o ayrı ama öğrendiklerimden sonra artık soğudum. İnsanlara üstten bakan egolu ve çalışanlara kötü davranan kimseyi sevemiyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Birkaç gün sonra da 'Kızılcık Şerbeti'nde 'Zülkar' ve 'Leman' karakterlerini canlandıran Bahtiyar Memili ve Sevim Erdoğan 'Gel Konuşalım'a konuk oldu. İki oyuncu kendilerine yöneltilen "Sette egolu oyuncu var mı?" sorusuna "Var" yanıtı verdi.

Memili, "Kendileri düşünsün artık kim olduğunu. Bizdeki mevzu başka bir yere taşınıyor sanki popülersin, tanınıyorsun diye. Daha böyle bir yukarıdan. Bir durun abi ya" dedi. Erdoğan da "Diyaloğumuz aşağı yukarı aynı anlaştığımız kişilerle. Muhtemelen aynı kişiyi söylüyoruz. Hiç konuşmadık bu arada. Aramızda dedikodusunu yapmadık" açıklamasında bulundu.

YAPIM ŞİRKETİNDEN AÇIKLAMA GELDİ

Evrim Alasya'nın set çalışanlarına kötü davrandığı yönünde ortaya atılan iddialar kısa sürede gündem oldu. Bu iddiaların ardından 'Kızılcık Şerbeti' dizisinin yapım şirketi Gold Film, sosyal medya üzerinden yazılı bir açıklama yaptı.

"MAKSADINI AŞAN RÖPORTAJ"

Açıklamada "Geçen günlerde 'Kızılcık Şerbeti' oyuncuları Sevim Erdoğan ve Bahtiyar Memili, Gold Film'in onayı ve bilgisi olmadan bir magazin programına konuk olmuşlardır. Maalesef bu maksadını aşan röportaj yayınının ardından bugün değerli oyuncumuz Evrim Alasya hakkında gerçeği yansıtmayan, asılsız haberlerin yapıldığını üzülerek öğrenmiş bulunmaktayız. 'Kızılcık Şerbeti'nin 3.yılında da Evrim Alasya ile hem oyuncularımız hem ekibimiz hem de bizler prensipli, disiplinli ve son derece uyumlu bir şekilde çalıştığımızı özellikle belirtmek isteriz.. Yayınlanan haberin gerçeği yansıtmadığını ve bu haberlere itibar edilmemesini rica ederiz" ifadeleri yer aldı.