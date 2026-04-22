Uzay bilimciler, 2029 yılında gerçekleşecek bu kozmik randevu için hazırlıkları en üst seviyeye çıkardı. "Kaos Tanrısı" olarak bilinen Apophis, sadece birkaç yıl sonra gezegenimizin adeta "burnunun dibinden" geçecek.

Uydularımızdan bile daha yakınmış

NASA'nın son verilerine göre Apophis, Dünya yüzeyine yaklaşık 32.000 kilometre kadar yaklaşacak. Bu mesafe size uzak gelebilir ancak bir düşünün:

Uydulardan yakın: Gezegenimizin yörüngesindeki birçok yapay uydudan daha yakın bir konumdan geçecek.

Ay'dan 12 kat yakın: Ay ile aramızdaki mesafeyi düşünürsek, Apophis adeta kapı eşiğimize kadar geliyor.

Eyfel Kulesi'ni bile gölgede bırakıyor

Adını Mısır mitolojisindeki "kötülük ve kaos tanrısından" alan bu gök taşı, tam 375 metre uzunluğunda. Bu devasa kütle, gökyüzünde bir uydudan çok daha parlak bir ışık noktası olarak belirecek. Hava koşulları uygun olursa, doğu yarımkürede yaşayanlar bu tarihi ana teleskopsuz, sadece başlarını yukarı kaldırarak tanıklık edebilecek.

Bir zamanlar 'seviye 4' korkusuydu

2004 yılında ilk keşfedildiğinde, bilim insanları kelimenin tam anlamıyla dehşete düşmüştü. Torino risk ölçeğinde 4. seviyeye (çarpma riski) kadar yükselen Apophis, 2029, 2036 ve 2068 yılları için "kıyamet senaryosu" olarak görülüyordu, ancak 2021'deki hassas radar gözlemleriyle derin bir nefes alındı: En az 100 yıl boyunca bir çarpışma riski bulunmuyor.

Dünya'nın yerçekimi onu 'sarsacak'

Avrupa Uzay Ajansı (ESA), bu yakın geçişi sadece izlemekle yetinmeyecek. RAMES adı verilen özel bir görevle, Dünya'nın yerçekiminin asteroit üzerindeki etkileri incelenecek. Bilim insanları, Dünya'nın çekim gücünün Apophis'in şeklini ve yapısını nasıl "yoğuracağını" deşifre etmeye çalışacak.