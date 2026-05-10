Havacılık tarihinin en iddialı ancak en kısa ömürlü projelerinden biri olan Rusya’nın "F-22 Raptor avcısı" MiG 1.44, gökyüzünde geçirdiği sadece 18 dakikanın ardından tarihin tozlu sayfalarına gömüldü.

Sovyetler Birliği’nin çöküş döneminde ABD’nin gizli savaş uçağı teknolojisine yanıt olarak geliştirilen bu devasa proje, tek bir test uçuşunun ardından fon yetersizliği nedeniyle sonsuza dek hangara çekildi.

1980’li yılların sonunda Mikoyan Tasarım Bürosu tarafından hayata geçirilen MiG 1.44 projesi, Batılı dördüncü nesil uçakları geride bırakacak ve Amerikan hava üstünlüğünü sarsacak bir teknoloji harikası olarak planlanmıştı.

Mühendislere verilen görev; radarda düşük görünürlüğe sahip, ultra yüksek manevra kabiliyeti olan ve art yakıcı (afterburner) kullanmadan ses hızının üzerine çıkabilen bir canavar yaratmaktı.

Alışılmışın dışındaki "ördek kanat" tasarımı ve devasa üçgen yapısıyla dikkat çeken uçak, aerodinamik açıdan döneminin çok ötesinde vaatlerde bulunuyordu.

SOVYETLERLE BİRLİKTE TARİH OLDU

Amerikan rakibi F-22 tam anlamıyla "hayalet" (stealth) konseptine odaklanırken, Rus mühendisler MiG 1.44’te farklı bir yol izledi. Gövde geometrisi ve motor yapısı uçağı tam olarak görünmez kılmasa da; gelişmiş elektronik harp sistemleri, kompozit malzeme kullanımı ve eşsiz manevra kabiliyetiyle bu açığın kapatılması hedeflendi.

Ancak projenin kaderi, uçağın teknik kapasitesinden ziyade Sovyetler Birliği’nin dağılmasıyla şekillendi. 1990’lı yıllarda derinleşen ekonomik kriz, Rus savunma sanayisinin bu pahalı rüyasını finanse etmesini imkansız hale getirdi.

İLK VE SON KEZ HAVALANDI

Takvimler 29 Şubat 2000’i gösterdiğinde, Moskova yakınlarındaki Gromov Uçuş Araştırma Enstitüsü'nde tarihi bir ana tanıklık edildi. MiG 1.44, bin metre yüksekliğe çıkarak havalimanı etrafında sadece iki tur attı. İniş takımları bile kapatılmadan gerçekleştirilen bu sembolik uçuş tam 18 dakika sürdü.

Bu kısa süre, uçağın gökyüzüyle kurduğu ilk ve son temas oldu. Seri üretime asla geçemeyen ve bir daha havalanmayan MiG 1.44, bugün Rus havacılık sanayisi için hüzünlü bir teknolojik deney ve "başarılamamış bir devrim" olarak anılıyor.