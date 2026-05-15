Güney Kore, havacılık dünyasında taşları yerinden oynatacak dev projesinde sona yaklaştı. Ülkenin ilk yerli üretim süpersonik savaş uçağı olan ve "MiG Katili" olarak adlandırılan KF-21 Boramae, yaklaşık üç yıl süren zorlu test süreçlerini başarıyla tamamlayarak "tam muharebe hazırlığı" onayı aldı.

Dünyanın en güçlü beşinci ordusuna sahip olan Güney Kore, bu hamleyle hava savunmasında dışa bağımlılığı bitirip kendi gökyüzü koruyucusunu sahaya sürmeye hazırlanıyor.

F-16 VE F-35 ARASINDA BİR GÜÇ

Savunma sanayi uzmanları tarafından "4.5 nesil" olarak sınıflandırılan KF-21, teknik kabiliyetleriyle F-16'nın hızını ve F-35'in ileri teknolojilerini harmanlıyor. Ses hızının yaklaşık 1.8 katına (Mach 1.81) çıkabilen uçak, 2.900 kilometrelik geniş bir harekat menziline sahip. Ayrıca, gelişmiş hedef tespit imkanı sunan modern AESA radarı ile donatılan uçak, hem hava savunmasında hem de kara ve deniz operasyonlarında yüksek isabet gücü vaat ediyor.

120 ADET KF-21 ENVANTERE EKLEYECEKLER

Kore Yarımadası'ndaki gerginlik dikkate alındığında, KF-21'in temel görevi bölgedeki Sovyet yapımı uçakları dengelemek olacak. Olası bir çatışmada bu yeni nesil avcı uçağının ilk rakiplerinin, Kuzey Kore envanterindeki emektar MiG-29'lar olması bekleniyor.

Ancak uzmanlar, Çin'in devreye girmesi durumunda KF-21'in karşısında Pekin'in elindeki 5. nesil hayalet uçak J-20'leri bulabileceğine dikkat çekiyor. Güney Kore, 2032 yılına kadar filosuna toplam 120 adet KF-21 katarak bölgedeki caydırıcılığını perçinlemeyi planlıyor.