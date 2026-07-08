Olay, saat 14.00 sıralarında Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrika inşaatında meydana geldi. İddiaya göre, çatıda çalışma yaptığı sırada dengesini kaybeden 2 çocuk babası Serkan Kurt, yaklaşık 8 metre yükseklikten zemine düştü. Diğer işçilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Kurt'un olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Serkan Kurt'un cenazesi, otopsi işlemleri için Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.