Savunma sanayisinde yapay zeka ve otomasyon devrimine imza atan Çin, "Mighty Dragon" (Güçlü Ejderha) lakaplı J-20 hayalet savaş uçağı üretiminde "karanlık fabrika" (dark factory) dönemini başlattı.

Chengdu tesislerinde hayata geçirilen ve insan müdahalesini neredeyse tamamen ortadan kaldıran bu yeni üretim rejimi, beşinci nesil savaş uçağı parçalarının üretim verimliliğini yüzde 150 artırırken, doğrudan iş gücü ihtiyacını yüzde 80 oranında azalttı.

21 SAAT KESİNTİSİZ ÜRETİM

Daha önce 24 saat boyunca kesintisiz insan gözetimi gerektiren karmaşık üretim süreçleri, yeni nesil otonom araçlar ve robotik denetim üniteleri sayesinde günde 21 saati aşan otonom bir tempoya kavuştu. Söz konusu uçak üretimi hızı nedeniyle makarna fabrikalarına benzetildi.

Yüksek hassasiyetli makineler ve akıllı tarama sistemleri, uçağın radar izini düşüren özel gövde yapısını milimetrik hata payıyla imal edebiliyor. Uzmanlar, insan gücünün artık sadece nihai montaj ve kritik kalite kontrol gibi yüksek karar mekanizması gerektiren aşamalarda devreye girdiğini belirtiyor.

2030'A KADAR 1000 ADET ÜRETECEKLER

Havacılık dünyasında büyük ses getiren bu üretim hızı, J-20'yi ABD’nin F-35 uçakları karşısında ciddi bir lojistik rakip konumuna taşıyor.

2026 yılı itibarıyla envanterindeki uçak sayısını hızla artıran Çin'in, bu otomasyon gücüyle 2030’a kadar 1000 adetlik dev bir hayalet uçak filosuna ulaşabileceği öngörülüyor.

Gelişmiş AESA radarı, süpersonik seyir kabiliyeti ve derin taarruz yetenekleriyle donatılan J-20, Pasifik’teki hava dengelerini sarsabilecek stratejik bir caydırıcılık unsuru olarak değerlendiriliyor.

ÖZELLİKLERİ BELLİ OLDU

J-20 sadece üretim hızıyla değil, aynı zamanda sahip olduğu sensör füzyonu teknolojisiyle de modern hava sahasında üst düzey bir durumsal farkındalık sunuyor.

Elektronik harp sistemleri ve hedef tespit kabiliyeti artırılan uçak, uzun menzilli füze taşıma kapasitesiyle stratejik operasyonlarda ana vurucu güç olarak konumlanıyor. Çin’in bu hamlesi, askeri havacılıkta teknolojinin yanı sıra seri üretim kapasitesinin de savaşın kaderini belirleyeceğini bir kez daha kanıtlıyor.