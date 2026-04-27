Ay sonunu getirmekte zorlanan milyonlarca vatandaş için sadece yüksek fiyatlar değil, her geçen gün katlanan faiz yükü geçim mücadelesinin en büyük engeli haline geldi. ‘Faize karşı’ olduğunu her fırsatta dile getiren AKP iktidarı döneminde, vatandaşın attığı her adım faizle kuşatıldı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verileri, ekonomideki faiz yükünün ne denli ağırlaştığını rakamlarla ortaya koyuyor. 2024 yılının ilk iki ayında 492.5 milyar lira olan bankaların kredilerden elde ettiği faiz geliri, 2025’te 736.9 milyar liraya, bu yıl ise 975.5 milyar liraya yükseldi.

Özellikle geçim derdindeki vatandaşın en çok kullandığı kredi kartlarında faiz yükü 2024’ün Ocak-Şubat aylarında 45 milyar lira iken 2026’nın ilk ayında 91 milyar liraya çıkarken, esnafın üzerindeki taksitli ticari kredi faiz yükü söz konusu tarihlerde yüzde 170’i aşan bir sıçrama kaydetti. 2024’de taksitli ticari kredilere yılın ilk iki ayında ödenen faiz 49.2 milyar lira iken, bu yılın ilk iki ayında 135 milyar lira oldu.

‘FAHİŞ KERE FAHİŞ’

Artık faiz sadece bir borçlanma bedeli olmaktan çıkıp, borç ertelendikçe büyüyen, yapılandırıldıkça katlanan ve ödedikçe yeniden üreyen kaçınılmaz bir yük haline geldi. Bütçeden yapılan yüz milyarlarca liralık faiz ödemeleriyle birleştiğinde bu durum, ‘faiz karşıtı’ söylemlerin gölgesinde vatandaşın ve kamunun tarihin en ağır faiz sarmallarından birine mahkum edildiğini gösteriyor.

Bireysel kredilerde takip oranının yüzde 4.5’e yükseldiğine dikkat çeken TEPAV Makroekonomi Politikaları Direktörü Ali Çufadar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda vatandaşın yüksek faiz yükü altında zorlandığını vurguladı. Çufadar, “Vatandaşımız fahiş kere fahiş faizli bireysel kredilerle büyük bir sıkıntı içinde. Bu böyle gitmez; mutlaka bir şeyler yapılması zaruri hale gelecek, şimdiden söylemiş olayım” ifadelerini kullandı.

Şirket kredilerinde faiz baskısı büyüyor

BDDK verilerine göre ‘diğer krediler’ kaleminden elde edilen faiz geliri 2024 yılının ilk iki ayında 331.3 milyar liradan 2025’te 468.3 milyar liraya, 2026’da ise 610.9 milyar liraya çıkarak iki yılda neredeyse iki katına yaklaştı. Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ), kurumsal, rotatif ve ticari kredileri kapsayan bu artış, reel sektörün borçlanma maliyetinin hızla yükseldiğine ve faiz yükünün belirgin biçimde ağırlaştığına işaret ediyor.