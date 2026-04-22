AKP yönetimindeki Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin 2025 yılı faaliyet raporu, mali dengelerin ciddi biçimde zorlandığını ortaya koydu. Raporda, bütçeyi ayakta tutmak için arsa satışları ve kredi kullanımına ağırlık verildiği, ancak gelir hedeflerinin önemli ölçüde tutturulamadığı görüldü.

BORÇ VE FAİZ YÜKÜ BÜYÜDÜ

Faaliyet raporuna göre belediye, nakit ihtiyacını karşılamakta zorlandı. Yıl içinde hedeflenen arsa satışlarının yalnızca üçte biri gerçekleşirken, “bağış ve özel gelirler” kaleminde öngörülen 1,5 milyar TL’nin sadece yüzde 16’sı tahsil edilebildi. Oluşan finansman açığı ise yaklaşık 1 milyar TL’lik yeni krediyle kapatıldı. Bütçede en dikkat çeken kalemlerden biri faiz giderleri oldu. 2025 yılında 1,49 milyar TL’ye ulaşan faiz ödemeleri, 1,74 milyar TL’lik personel giderine yaklaşarak bütçede kritik bir yük oluşturdu. Sermaye transferlerinin planlanan seviyenin yüzde 246 üzerine çıkması da kaynak kullanımına ilişkin soru işaretlerini artırdı.

İŞTİRAKLER ZARAR ETTİ, PROJELER DURDU

Belediyeye bağlı şirketlerden GAZİULAŞ 3,2 milyar TL, GBB Tesis İşletmeciliği ise 941 milyon TL zarar açıkladı. Öte yandan Nizip ve kent merkezinde planlanan bazı atık yönetimi projelerinde yıl boyunca yüzde 0 fiziki gerçekleşme kaydedildi. Raporda afet yönetimi konusundaki eksiklikler de yer aldı. 2021 tarihli İl Afet Risk Azaltma Planı’nın uygulanmadığı, afet müdahalesi için eğitimli personel eksikliği bulunduğu belirtildi. Ayrıca belediyenin deprem kaynaklı çok sayıda tazminat davasıyla karşı karşıya olduğu ifade edildi.

MUHALEFETTEN “HUKUKSUZ PLAN” ELEŞTİRİSİ

CHP önceki meclis üyesi Uğur Kalkan, belediyenin arsa satış hedeflerinin büyük ölçüde tutmadığını belirterek borçlanmaya dikkat çekti. Kalkan SÖZCÜ’ye yaptığı açıklamada şunları söyledi;

“2025 yılında 7 milyar TL’lik arsa satışı hedeflenirken, bu hedefin sadece yüzde 37’si gerçekleşebildi. Arsa satamayan belediye, çareyi yine banka kredilerinde aradı. Arsa neden satamıyor açıklayalım; Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi, belediyenin yaklaşık 1,1 milyon kişilik "uydurma" nüfus artışına dayalı imar planlarını 2020 yılında iptal etmişti. Ancak 2025 Faaliyet Raporu ve güncel yazışmalar, belediyenin bu "hukuksuz" planlardan vazgeçmediğini itiraf etti. Şehrin altyapısını yüzde 40 oranında haksız yere yoğunlaştıran bu planlar, Gaziantep’in arsa ve arazi yönetimini kontrolden çıkmasının asıl nedeni yani arz talep dengesi bozulduğu açıkça anlaşılmaktadır. Raporun en acı verici tablosu faiz giderlerinde ortaya çıktı. Belediye, 2025 yılında tam 1,49 Milyar TL faiz ödemesi gerçekleştirdi. Bu rakam, tüm personel giderlerine yaklaşmış ve birçok hizmet dairesinin yıllık bütçesinden daha fazla olduğu açıktır. Halkın hizmetine gitmesi gereken milyarlarca lira, geçmiş borçların faiz yükü altında eriyip gidiyor. Raporun son sayfalarında (Sayfa 408) bizzat belediye yönetimi tarafından yapılan öz eleştiriler, durumun vahametini tescilliyor. "Standartlaştırılmış personel normlarının olmaması" (Liyakat ve kadro sorunu), "Afet müdahalesi için eğitimli personel eksikliği", "Hava ve su kirliliği stratejilerinin yetersizliği" ifadelerini kullandı.