Sporting Lizbon, Çarşamba akşamı alt sıralarda yer alan Tondela karşısında trajik bir sonuç aldı. 92. dakikada 2-0 önde olmasına rağmen, Sporting uzatma dakikalarında skorun 2-2'ye gelmesine engel olamadı.

Bir dönem Süper Lig'de Alanyaspor ve Fatih Karagümrük'ü çalıştıran İtalyan teknik direktör Francesco Farioli'nin yönetimindeki Porto, Benfica’ya 7, Sporting’e 9 puan fark atarak ligin bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etmenin eşiğine geldi. Benfica da bu şok edici sonucu sevinçle karşıladı. José Mourinho'nun ikinci sıradaki takımı, şu anda Sporting'den iki puan önde.

FARIOLI ÖNEMLİ BİR EŞİKTE

Francesco Farioli yönetimindeki Porto, ligin bitimine haftalar kala şampiyonluğunu ilan etti. Genç teknik adam, kariyerinde önemli bir başarıya imza attı. Sezon boyunca istikrarlı performans sergileyen Porto, Farioli yönetiminde zirveyi bırakmadı. Genç teknik adamın takımı, oyun disiplini ve sonuçlarıyla dikkat çekti.

Ayrıca İngiliz basınında yer alan iddiaya göre Chelsea, Liam Rosenior'dan boşalan teknik direktörlük koltuğu için 9 aday belirledi. En üst sırada ise Farioli bulunuyor.

İtalyan teknik adam, Alanyaspor'da Çağdaş Atan'ın yardımcısı olarak başladığı Süper Lig kariyerinde, Akdeniz kulübünün yanı sıra Fatih Karagümrük'te de teknik direktörlük yaparak devam etmişti. Francesco Farioli, Fransa'nın Nice ve Hollanda'nın Ajax takımlarını da çalıştırmıştı.