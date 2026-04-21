Siyaset gündeminde aylardır tartışmalara neden olan 'mutlak butlan' davasında istinaf kararının mayıs ayı içerisinde gelmesi beklenirken, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, konuya ilişkin dikkat çeken iddialarda bulundu.



T24'ten Şirin Payzin'e konuşan Erbakan, AKP'nin 2027-2028 yıllarında 'kontrollü' bir seçime gitmeye hazırlandığını belirterek, iki aşamalı seçim planına açıklık getirdi.





'KILIÇDAROĞLU ADAY OLSUN, YAVAŞ SEÇİME KATILAMASIN'



Erbakan, ortaya attığı 'kontrollü seçim' kavramı ile AKP'nin planladığı sisteme yönelik şu ifadeleri kullandı:



"İktidar tarafında şu anda CHP'de butlan olsun, tekrardan Kılıçdaroğlu karşımıza aday olarak çıksın, İmamoğlu ve Yavaş'ın aday olamadığı bir seçim yapılsın ve kontrollü bir seçimle kazanalım düşüncesi var"





'ANKETLERDE OYUMUZ YÜKSELİRSE BİZİ DE TUTUKLAYABİLİRLER'



CHP'li isimlere yönelik mevcut davaların 'siyasi' olduğunu belirten Erbakan, kısa süre önce başından geçen bir anısını anlattı:



"Geçen gün bir vatandaş 'Dikkat edin sizi de tutuklamasınlar' dedi. Biz de anketlerde %40-50-60 gibi oylara ulaşırsak bizim de akıbetimiz öyle olabilir."