Fatih ilçesindeki Sirkeci Vapur İskelesi önünde sahilde bulunan bir büfeden döner bıçağı alan kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, çevredekilere bağırmaya başladı. Şahıs, kısa bir süre sonra elindeki bıçakla kendi boğazını kesti. Ağır yaralanmasına ve kan kaybetmesine rağmen polis ekiplerinin ikna çabalarına direnen şüpheli, bir süre daha bu şekilde yürümeye devam etti.
Görgü tanıklarının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yürüdüğü sırada aşırı kan kaybeden şahsa ilk müdahale, olay yerine ulaşan sağlık ekipleri tarafından yapıldı.
Ağır yaralı şahıs ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak olayla ilgili inceleme başlattı.