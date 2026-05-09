Galatasaray'ın efsane ismi Fatih Terim de sarı-kırmızılı takımın şampiyonluğunu kutlayan isimlerden biriydi.

Sosyal medyadan açıklama yapan Terim, şu ifadeleri kullandı:

''Galatasaray'ın 26. şampiyonluğunun ardından sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Okan Buruk'u ve Dursun Özbek'i tebrik eden Terim, üst üste 4. şampiyonluğun ardından yeni hedefin bu rekoru geliştirmek olduğunu belirtti. Galatasaray’ın 26. şampiyonluğu camiamıza hayırlı olsun. Dört senelik istikrar ve başarı, bugün yepyeni bir zaferle taçlanmıştır. Daha büyüklerinin yolda olduğuna ve Galatasaray bayrağının her zaman zirvede kalacağına inanıyorum. Sayın Başkan Dursun Özbek başta olmak üzere, bu büyük başarıda emeği geçen herkesi tebrik ediyorum, kulübümüzün bir Divan üyesi olarak her birine teşekkürlerimi sunuyorum.''

OKAN HOCAYI KUTLUYORUM

''Galatasaray’ın dört sezonluk ilk şampiyonluk serisinin kilit oyuncularından, bugünün şampiyon hocası Okan Hoca’yı, değerli ekibini, futbolcularımızı ve kulüp emekçilerimizi canıgönülden kutluyorum, dört sene üst üste şampiyonluk kulübümüze yine çok yakıştı. Galatasaray taraftarı, bu mutluluğu sonuna kadar yaşamalı, şampiyonluğu doyasıya kutlamalıdır…''

GALATASARAY'IN YENİ HEDEFİ...

Galatasaray’ın yeni hedefi, yarın sabahtan itibaren kendi rekorunu daha da geliştirmek adına çalışmak olmalıdır çünkü Galatasaray, tarihinden güç alarak her zaman ileri bakar ve Galatasaray gibi büyük kulüplerin var olma amacı budur.