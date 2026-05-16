Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme gelen içerik üreticisi Fatma Soydaş, katıldığı televizyon programında tesettür ve yaşam tarzına dair açıklamalarıyla gündem oldu.

Programda kendisine yöneltilen “Hiç açılmayı düşündünüz mü?” sorusuna yanıt veren Soydaş, sosyal çevresinin değişmesi durumunda bunun kıyafet tercihlerini de etkileyebileceğini belirterek, “Biliyorum ki eğer çevremi değiştirirsem, tesettürüm de değişecek” ifadelerini kullandı. Bu sözler sosyal medyada kısa sürede tartışma yarattı.

SUNUCU İLE “SAMİMİYETSİZLİK” TARTIŞMASI

Program sırasında sunucu ile Fatma Soydaş arasında dikkat çeken bir diyalog yaşandı. Sunucunun, “Başındaki başörtüye bakıp bir de hareketlerine baktığımızda bir samimiyetsizlik görüyoruz” şeklindeki yorumuna karşılık Soydaş, “Beni neden samimiyetsiz buluyorsunuz?” diyerek tepki gösterdi.

Yayında içerik üreticisinin sosyal medya hesaplarındaki özel içerikler de gündeme geldi. Sunucunun “Abonelere özel ne paylaşıyorsun?” sorusuna Soydaş, detay vermekten kaçınarak “Onu söyleyemiyoruz maalesef” cevabını verdi.

“AYAK PAYLAŞIMI” TARTIŞMASI BÜYÜDÜ

Programın bir diğer dikkat çeken anı ise sosyal medya içerikleri üzerine yapılan yorumlar oldu. Sunucu, “Ayak paylaşmak da bence bir Müslüman kadına, özellikle tesettürlü bir kadına yakışmaz” ifadelerini kullanırken, Soydaş bu değerlendirmeye, “Ben kimim ki hükmü vereceğim yani?” şeklinde karşılık verdi. Sunucunun “Zaten sana düşmez” demesiyle tartışma bir süre daha devam etti.