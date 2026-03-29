ABD’de siber güvenlik tartışmalarını alevlendiren bir olayda, Kash Patel’in geçmişte kullandığı kişisel e-posta hesabının hacklendiği ortaya çıktı. İran bağlantılı olduğu öne sürülen “Handala Hack Team” adlı grup, Patel’e ait yüzlerce eski e-posta ile çeşitli kişisel içerikleri internette yayımladı.

Federal Bureau of Investigation (FBI) ve United States Department of Justice yetkilileri, olayın doğruluğunu teyit etti. Yetkililer, sızdırılan verilerin Patel’in FBI Direktörü olmadan önce kullandığı kişisel Gmail hesabına ait olduğunu belirtti.

ABD basınında yer alan haberlere göre, söz konusu e-postaların 2010’lu yıllardan 2020’lerin başına kadar uzanan bir dönemi kapsadığı ifade edildi. Sızdırılan içerikler arasında kişisel yazışmalar, seyahat planları ve çeşitli belgelere yer verildiği aktarıldı. Ayrıca bazı fotoğrafların da gerçekliğinin bağımsız kaynaklarca doğrulandığı öne sürüldü.

Siber saldırıyı üstlenen grup, ele geçirdiğini iddia ettiği içerikleri sosyal medya üzerinden paylaşırken, yetkililer bu paylaşımların kapsamı hakkında detaylı değerlendirme yapmaktan kaçındı.

Öte yandan, sızdırılan materyaller arasında yer aldığı belirtilen bir video sosyal medyada geniş yankı buldu. Görüntülerde Patel’in Hint müziği eşliğinde dans ettiği anların yer aldığı ve videonun kısa sürede çok sayıda kullanıcı tarafından paylaşıldığı görüldü.

Uzmanlar, olayın yalnızca bireysel bir ihlal olmadığını, aynı zamanda üst düzey kamu görevlilerinin dijital güvenliğine ilişkin daha geniş risklere işaret ettiğini vurguluyor.