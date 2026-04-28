EuroLeague’de play-off heyecanı bugün başladı. Turnuvadaki tek temsilcimiz Fenerbahçe Beko, seriye galibiyetle başladı. Sarı-lacivertliler, sahasında Zalgiris‘i 89-78 mağlup etti. Bu sonuçla Fenerbahçe Beko, seride 1-0 öne geçerek saha avantajını korudu. Eşleşmenin ikinci maçı, 30 Nisan Perşembe akşamı bir kez daha temsilcimizin ev sahipliğinde oynanacak. Seride üç galibiyete ulaşan takım adını Final Four’a yazdırmış olacak. Fenerbahçe Beko’da Tarık Biberovic 26 sayı, Talen Horton Tucker ve Wade Baldwin 15 sayı, Nicolo Melli 13 sayı ile oynadı.

