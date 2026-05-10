Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 28. haftasında deplasmanda karşılaştığı Prolift Giresun Sanayispor'u 7-0 yenen Fenerbahçe ArsaVev, ligin bitimine iki hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Giresun Çotanak Spor Kompleksi'nde oynanan maçın ilk yarısını sarı-lacivertliler, 6 ve 35. dakikalarda Peritan Bozdağ, 18. dakikada Alvez, 28 ile 45+1. dakikada Staskova'nın golleriyle 5-0 önde tamamladı.

Karşılaşmanın ikinci yarısında konuk ekip, 54. dakikada İpek Kaya ve 58. dakikada Zeynep Kerimoğlu'nun golleriyle sahadan 7-0 galip ayrıldı. Bu sonuçla puanını 77'ye yükselten ve Trabzonspor ile farkı 7'ye çıkaran Fenerbahçe ArsaVev, 2025-2026 sezonunu şampiyon olarak tamamladı. Tarihinde ilk kez şampiyonluğa ulaşan sarı-lacivertli takım, gelecek sezon UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek.

Karşılaşmanın ardından şampiyonluk tişörtlerini giyen Fenerbahçeli futbolcular, şampiyonluğu taraftarlarıyla beraber kutladı.