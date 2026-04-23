Fenerbahçe 26 Nisan Pazar akşamı deplasmanda Galatasaray ile oynayacağı Trendyol Süper Lig 31. hafta maçının hazırlıklarına başladı.

Sarı lacivertli ekipte, sakatlığı bulunan ve derbide oynayıp oynamayacağı merak konusu olan Marco Asensio da saha çalışmalarına başladı.

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde: "Teknik Direktörümüz Domenico Tedesco yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde gerçekleştirilen idmanda, T. Konyaspor maçında ilk 11’de 60 dakika ve üzeri süre alan oyuncularımız günü rejenerasyon çalışması ile tamamladı. Diğer oyuncularımız ise ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketlerinin ardından pas çalışması ile sürdürdükleri antrenmanı, bireysel çalışmalarla tamamlandı. Futbol Takımımız, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek."