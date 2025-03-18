Fenerbahçe’de Fred şoku yaşanıyor… Arka adalesinde zorlanma olan Brezilyalının 2 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.
Tecrübeli futbolcu Bodrum FK maçında sahada yerini alamayacak. Fred’in Galatasaray derbisine yetiştirilmesi planlanıyor.
Öte yandan sarı lacivertlilere Çağlar Söyüncü ve Diego Carlos'tan iyi haber geldi. Avrupa Ligi'nde oynanan Rangers maçında sakatlanan Çağlar’ın milli maçlar nedeniyle lige verilen arada takıma katılacağı öğrenildi. Ara transfer döneminde takıma katılan Diego Carlos ise bireysel çalışmalarına bildirildi.