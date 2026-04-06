EuroLeague'de normal sezonun bitmesine 3 hafta kaldı. Organizasyondaki temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko, yarın Bulgaristan'da İsrail ekibi Hapoel IBI ile karşı karşıya gelecek. Arena 8888 Sofya'da oynanacak haftanın açılış müsabakası, saat 19.00'da başlayacak.
Son haftalarda büyük inişe geçen Sarı-Lacivertliler, son 6 haftada sadece 1 galibiyet alabildi. Sarunas Jasikevicius ve öğrencileri, uzun süredir elinde tuttuğu liderlik koltuğunu Olympiakos'a kaptırarak ikinci sıraya düştü. Fenerbahçe Beko, Hapoel'i yenerek bitime 3 hafta kala tekrar çıkışa geçmek istiyor.
Ligde ilk 4 sırada yer alarak ev sahibi avantajını elinde tutmak isteyen Fenerbahçe, sezonun ilk yarısında Almanya'nın Münih kentindeki mücadelede Hapoel IBI'yi 74-68 mağlup etti.
Fenerbahçe, 9 Nisan'da evinde Real Madrid ve 16 Nisan'da Asvel deplasmanına çıkarak EuroLeague'de normal sezonu bitirecek.