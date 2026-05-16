Sezonu 2. sırada tamamlayarak taraftarına hayal kırıklığı yaşatan Fenerbahçe'de gözler seçime çevrildi.

Sarı lacivertli camiada 6-7 Haziran'da gerçekleştirilecek olağanüstü seçimli genel kurul için başkan adayları Aziz Yıldırım ve Hakan Safi çalışmalarını sürdürüyor. İki başkan adayı da golcü takviyesi için harekete geçerken, iki adayın listesine aynı isim girdi.

Sabah'ta yer alan habere göre Aziz Yıldırım ve Hakan Safi, Benfica forması giyen Vangelis Pavlidis ile ilgileniyor. Portekiz ekibinin Yunan golcüye 40 milyon Euro değer biçtiği belirtildi. 2029'da sözleşmesi sona erecek olan Pavlidis'in de Fenerbahçe'de oynama fikrine sıcak baktığı aktarıldı.

Pavlidis'in Kerem Aktürkoğlu ile Benfica'da yakaladığı uyumun bu transferde olumlu bir faktör olduğu ifade ediliyor. 27 yaşındaki golcü bu sezon Portekiz ekibi ile çıktığı 52 müsabakada 30 gol ve 6 asist kaydederek takımının gol yollarındaki en büyük kozu oldu.