Fenerbahçe’de yapılacak olağanüstü seçimli genel kurul öncesinde başkan adaylarından Hakan Safi'nin bir diğer Aday Aziz Yıldırım'a teklif götürerek adaylıktan çekilmesi ve yönetim listesinden kendisine isim vermesi için teklif götürdüğü iddiası gündeme bomba gibi düştü. Aziz Yıldırım'ın yönetim kurulunda asbaşkan olarak yer alacağı iddia edilen Barış Göktürk, sosyal medyada ortaya atılan iddialar sert bir yanıt verdi.

BARIŞ GÖKTÜRK YALANLADI

Aziz Yıldırım'ın adaylıktan çekileceği iddialarını yalanlayan Barış Göktürk'ün açıklaması şu şekilde: "Lütfen dezenformasyonlara itibar etmeyin! Hiç kimse Aziz Yıldırım’ı listesine davet edecek kadar cüretkar olamaz. Öncelikle birlik ve beraberlik ortamını bozmak isteyenlere prim vermeyelim. Bir kısım menfaat odaklarının tuzağına düşmeyelim! Korkunun ecele faydası yok! Sayın Aziz Yıldırım’ın planladığı futbol kadrosu ve kuracağı yönetim kurulu Fenerbahçe’yi 120. Yılında şampiyon yapacak."