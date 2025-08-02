Faslı oyuncu Amrabat’ı göndererek orta sahaya transfer yapmak isteyen Fenerbahçe’de Leicester City’nin Nijeryalı futbolcusu Wilfred Ndidi transfer listesinin ilk sırasında yer alıyor. Ndidi’nin sözleşmesinde İngiliz kulübü küme düştüğü için 10 milyon Euro’ya serbest kalma maddesi bulunuyor.

İNDİRİM BEKLİYOR

Kanarya, bu rakamı daha da aşağı çekmek için Ndidi’deki rakipleri Leverkusen, Dortmund, Everton ve Manchester United gibi kulüplerle satranç oynuyor. Sarı-lacivertliler, paraya ihtiyacı olan Leicester’ın 10 milyon Euro’dan indirim yapmasını bekliyor. İngiliz kulübü pes ettiği an harekete geçilecek.