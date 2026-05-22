Fenerbahçe, gelecek sezon şampiyonluk için 4-2-3-1 sistemiyle hücum edecek. Başkan adayı Aziz Yıldırım 7 Haziran'da seçilirse Sarı-Lacivertli camianın eski evladı Aykut Kocaman'ın raporu doğrultusunda transfer yapacak. Kocaman, Kanarya'nın orta sahasından memnun, hatta Matteo Guendouzi, N'Golo Kante ve İsmail Yüksek için "Tarihin en iyi Fenerbahçe orta sahası" görüşünde.

ÜMİT AKDAĞ STOPERE

Kocaman, hücumu Marco Asensio üzerine kuracak. İspanyol 10 numaranın solunda Kerem Aktürkoğlu forma giyecek. Ancak Kocaman, Anthony Musaba'nın yerine sağ kanada yeni transfer istiyor. Savunmada da kaptan Skriniar'ın yeri garanti. Çağlar Söyüncü ile yollar ayrılacak. Sol stopere düşünülen isim Ümit Akdağ. Brezilya Milli Takımı'na seçilen Ederson da kalabilir.

SALDIR FENER SALDIR

Aykut Hoca, sağ ve sol beke de dünya çapında isimler transfer edilmesini bekliyor. Brezilya pazarından beklere uygun futbolcular araştırılıyor. Forvete düşünülen isimlerse A.Madrid'den Alexander Sörloth ve Borussia Dortmund’dan Serhou Guirassy. Kocaman'ın hedefi, şampiyonluk için Fenerbahçe'nin DNA'sına uygun olarak hücum futbolu oynaması.