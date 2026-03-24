BAŞKAN Sadettin Saran’ın bayramlaşma töreninde “Görüyorum ki zor günlerde nasıl berabersek, inşallah çok güzel günlerde de hep beraber olacağız. 4 Nisan’da Yüksek Divan Kurulu’nda sizlere detaylı olarak bilgiler vereceğiz” sözleri olay oldu. Kulübe yakın kaynaklar, Saran’ın bu ifadelerini sezon sonu kongreye gitmekten vazgeçtiği yönünde yorumladı.

EN AZ BİR YIL DAHA

ZATEN yükselen eleştirilere rağmen, bazı kongre üyeleri Başkan Saran’ın göreve devam etmesi ve genel kurulun planlandığı gibi 2027’de yapılmasını savunuyor. Başkan Sadettin Saran da mevcut tabloda en az bir yıl daha koltukta kalmak istediğini net bir şekilde ortaya koydu. Ancak Saran, yönetim kurulu üyeleri ve Sportif A.Ş. yapılanmasında önemli revizyonlar planlıyor.

TRANSFERİ DE ETKİLER

BAŞKAN’IN daha önce olağanüstü genel kurula gideceğini açıklamasına rağmen, seçim için net bir karar açıklamaması da kongrenin iptal ihtimalini güçlendirdi. Saran’ın 4 Nisan’daki Divan’da açıklaması beklenen bu kararının kulübün gelecek planlaması ve transfer stratejileri açısından belirleyici olacağı belirtiliyor.