Fenerbahçe’de 6-7 Haziran tarihlerinde yapılacak Olağanüstü Seçimli Genel Kurul'da Aziz Yıldırım ve Hakan Safi, başkanlık için yarışacak.

Seçime sayılı günler kala yarışın seyrini değiştirebilecek kritik bir hukuki detay gündeme geldi. Talha Arslan'ın haberine göre genel kurul gündeminin 7. ve 8. maddelerinde yer alan ibra oylamaları, başkan adayı Hakan Safi’nin seçimlere katılıp katılamayacağını doğrudan etkileyecek.

Ali Koç ve yönetiminin 1 Haziran 2025 ile 21 Eylül 2025 tarihleri arasındaki mali ve idari faaliyetleri üyelerin oyuna sunulacak ve Hakan Safi’nin bu dönemde yönetim kurulunda görev almış olması seçimi etkileyecek unsur olarak öne çıkıyor. Oylamada Ali Koç döneminin mali ve idari açıdan ibra edilmemesi halinde, Hakan Safi de ibra edilmemiş olacak.

Fenerbahçe Kulübü Tüzüğü’nün 34. maddesinin 4. fıkrasında yer alan hüküm gereği ibra olmaması durumunda Safi aday olamayacak. Söz konusu maddede “İstifa ederek ayrılmış olsalar dahi, Kulüp Başkanı veya Yönetim Kurulu üyeleri görev sürelerinden sorumlu olup Genel Kurul’a hesap vermekle yükümlüdürler. Genel Kurul tarafından ibra edilmedikçe herhangi bir göreve seçilemezler.” ifadeleri yer alıyor.

6-7 Haziran’daki genel kurulda yapılacak ibra oylaması, Safi’nin başkanlık yarışındaki kaderini belirleyecek. Kongre üyelerinin vereceği karar, seçim başlamadan başkanlık yarışını etkileyecek.