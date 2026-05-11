Fenerbahçe'de olağanüstü seçimli genel kurulun tarihi netleşti. Sarı-lacivertlilerde 6-7 Haziran'da yapılacağı seçimin tarihinin milli maç takvimi ile denk gelmesi nedeniyle değişebileceği gündeme gelmişti. Geçtiğimiz hafta Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, "Seçim tarihi Pazartesi günü netlik kazanacak." ifadelerini kullanmıştı. Yönetimin yaptığı kritik görüşmelerin ardından Fenerbahçe'de seçim tarihi netlik kazandı. Sarı-lacivertlilerde seçimli genel kongre belirlenen tarih olan 6-7 Haziran'da gerçekleştirilecek. Fenerbahçe'nin seçiminde başkanlık için Aziz Yıldırım ile Hakan Safi yarışacak.

