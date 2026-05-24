Sarı-lacivertli camiaya başkanlık seçimlerine kilitlendi. Kritik seçim öncesi ise kadro planlanmasının nasıl şekilleneceği büyük merak konusu. Özellikle sezon başında başka takımlara kiralanan futbolcuların durumu merak ediliyordu. Bu isimlerden biri de Sofyan Amrabat. Sezon başında Real Betis’e kiralanan Amrabat, ortaya koyduğu performansla dikkat çekmişti. Ancak Faslı orta sahanın geleceğiyle ilgili dikkat çekici bir gelişme yaşandı.

TRANSFERDEN ÇEKİLDİLER

İspanyol basınından Ficherio'da yer alan haberlere göre, Real Betis yönetimi, Amrabat’ın bonservisini almak adına yürüttüğü resmi girişimlerin ardından transferden çekilme kararı aldı. Yapılan mali analizler sonucunda, transferin kulübün mevcut ekonomik planlamasına uygun olmadığı değerlendirildi. Endülüs temsilcisinin bu kararı almasındaki en önemli nedenin yüksek maliyet olduğu belirtildi. Fenerbahçe’nin talep ettiği bonservis bedeli ile Amrabat’ın maaş beklentisinin, İspanyol kulübünün bütçesini aştığı ifade edildi. Finansal dengeyi korumayı hedefleyen Betis yönetimi, bu şartlarda transferi tamamlamama yönünde görüş bildirdi.