Türkiye Kupası'na havlu atan ve ligin son 4 haftalık bölümüne Galatasaray'ın 4 puan arkasında giren Fenerbahçe'de seçim tartışmaları sürüyor.
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ın sezon sonunda genel kurula gideceğiz açıklamalarının ardından, '2027'ye kadar kalmayı hak ettik' ifadelerini kullanması ve art arda gelen puan kayıpları camianın önde gelen isimlerini harekete geçirdi.
Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre Fenerbahçe'de eski başkanı Aziz Yıldırım, özel bir yemek organizasyonunda camianın önde gelen isimleriyle buluşma kararı aldı.
Fenerbahçe'deki gidişattan rahatsız olan ve yönetime muhalif duruşuyla bilinen Aziz Yıldırım, harekete geçti. Camianın önde gelen isimlerine "Adayı birlikte belirleyelim" mesajı verdiği iddia edilen Aziz Yıldırım'ın, Sadettin Saran yönetiminin adeta biletini kestiği aktarıldı. Alınan peş peşe kötü sonuçlardan rahatsızlık duyan Aziz Yıldırım'ın bu sebeple seçim kararı aldırmaya çalıştığı vurgulandı.