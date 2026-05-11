Şampiyonluk hasretini bir yıl daha uzatan Fenerbahçe, gelecek sezon değişecek yabancı kontenjanı nedeniyle kara kara düşünüyor.

Kadrosunu güçlendirmek için öncelikle kontenjanda yer açması gereken sarı lacivertliler, ciddi bir temizliğe hazırlanıyor. Başkanlık seçimi sonrası 22 Temmuz'daki Şampiyonlar Ligi öne elemesine kadar teknik direktörünü belirlemesi gereken Fenerbahçe, transferlerine de yeni teknik ekibi eşliğinde devam edecek.

Fenerbahçe'nin kadrosunda kiralık olarak yer alan Edson Alvarez'le yollar ayrılırken, kiralık oyuncular için de karar aşamasına gelindi. Sarı lacivertlilerin kiralık olarak yolladığı Omar Fayed (Arouca), Becao (Kasımpaşa), Diego Carlos (Como), Livakovic (D.Zagreb), Mimovic (Pafos), Amrabat (Real Betis) kadroda düşünülmüyor.

Como'nun Diego Carlos'un bonservisini almak istediği ve Amrabat'a da çeşitli teklifler geldiği bilinirken diğer diğer isimler için seçilecek yönetimin hızlı reaksiyon alması gerekecek. Ayrıca Ederson'un gözden çıkarıldığı öğrenilirken Oosterwolde, Brown, Fred, Nene'ye gelen teklifler değerlendirilecek