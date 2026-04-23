Süper Lig'de çıktığı son karşılaşmada 90+8'de 3 puanı kaçıran Fenerbahçe, 4 puan önünde yer alan Galatasaray ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Sarı lacivertlilere, şampiyonluk umutlarını sürdürebilmek için galibiyet dışında hiçbir sonucun yaramayacağı maç öncesinde Marco Asensio'nun durumu merak konusu olmaya devam ediyor.

Beşiktaş derbisinde yaşadığı sakatlık sonrası sahalardan uzak kalan İspanyol futbolcunun Galatasaray maçında oynayıp oynamayacağı kesinlik kazanmadı. Sarı-lacivertliler, Marco Asensio’yu derbiye yetiştirmek için adeta seferberlik ilan etti. Henüz takımla birlikte çalışmalara başlayamayan İspanyol oyuncu, sağlık heyetinin hazırladığı özel program eşliğinde çalışıyor.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Konya'da kupaya veda ettikleri maçın ardından "Marco Asensio derbiye yetişecektir umarım. Ona ihtiyacımız var. Önce bireysel, sonra 3 gün takımla antrenman yapmasını planlıyoruz” ifadelerini kullanırken, gözler cumartesi çevrildi. Asensio'nun iki gün kendisini denemesi ve cumartesi günü yapılacak son idmandaki durumuna göre derbide süre alıp almayacağı belli olacak. İspanyol oyuncunun süre alsa bile 90 dakikayı çıkarabilecek durumda olup olmayacağı da değerlendiriliyor.