Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray'a deplasmanda 3-0 kaybederek şampiyonluk iplerini tamamen rakibinin eline bırakan Fenerbahçe, 32. haftada RAMS Başakşehir'i konuk edecek. Teknik Direktör Domenico Tedesco'nun ayrılığından sonra ilk maçına çıkacak olan Sarı-Lacivertlilerde ayrıca 6-7 Haziran tarihlerinde olağanüstü seçimli genel kurul gerçekleştirilecek. Tüm bu gelişmelerin ışığında Fenerbahçe, 2 Mayıs Cumartesi günü Başakşehir'i konuk edecekleri karşılaşma öncesi sürpriz bir karar aldı. Sarı-Lacivertliler, 18 yaş altı taraftarlarına biletlerin ücretsiz olduğunu duyurdu. Fenerbahçe'den yapılan açıklama şöyle: "Değerli Fenerbahçe Taraftarları, Trendyol Süper Lig’in 32. haftasında RAMS Başakşehir FK ile oynayacağımız karşılaşma öncesinde, 18 yaş altı taraftarlarımıza yönelik ücretsiz bilet tanımlaması yapılacaktır. İşlem Noktası: Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi Maraton Passo Gişesi Tarihler: 29 Nisan Çarşamba – 30 Nisan Perşembe – 1 Mayıs Cuma (2026) Saatler: 11.00 – 16.00"

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.