Barcelona'nın 37 yaşındaki Polonyalı golcüsü Robert Lewandowski, geleceğiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Adı ara transferde ve yaz dönemi için sık sık Fenerbahçe ile anılan yıldız futbolcu, İspanya'da TV3'e verdiği röportajda şunları söyledi:

"Kulüp ne düşündüğümü biliyor, henüz zamanımız var. Düşünmek için zamana ihtiyacım var ki Barcelona için de bu geçerli. Basında her gün yeni bir haber çıkıyor ama bizim için önemli değil. En önemli şey, bu sezon birlikte ne yapmak istediğimiz. Sözleşme yenileme teklifi aldım mı? Şu anda lig, geleceğimden daha önemli. Daha sonra konuşabiliriz."

Bu sezon Barcelona adına tüm kulvarlarda 40 maçta süre alan Lewandowski, 17 gol ve 3 asist ile 20 gollük skor katkısı sağladı. Sözleşmesi haziran ayında bitecek olan yıldız futbolcunun Transfermarkt'a göre piyasa değeri ise 8 milyon euro...