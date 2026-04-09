Zirve takibini son hız sürdüren Fenerbahçe'de, bir yandan da gelecek sezonun planlamasıyla ilgili kararlar alınıyor. Yeni gelecek isimler birer birer netleşmeye başlarken kadrodan eksilecek oyuncularla ilgili de gelişmeler yaşanıyor.

Takvim'in haberine göre Sarı-Lacivertlilerin 33 yaşındaki Brezilyalı yıldızı Fred, sezon sonunda ülkesine dönme kararı aldı. Fenerbahçe'nin de 2027'de sözleşmesi sona erecek oyuncusu için kolaylık sağlayacağı belirtildi.

Bu sezon tüm kulvarlarda 40 maça çıkıp 2.153 dakika sahada kalan Fred, 1 gol ve 3 asistlik skor katkısı sağladı.