Pivot santrforu olmadığı için şampiyonluğu kaçıran Fenerbahçe, Süper Lig’in gol kralı Paul Onuachu ile yılın transfer bombasını patlatmaya hazırlanıyor. Bu transfer uzun süredir devam eden Trabzonspor-Fenerbahçe geriliminin yumuşamasına ve iki kulüp arasındaki ilişkilerin normalleşmesine önemli katkı sağlayacak. Sarı-lacivertliler, Nijeryalı santrfor için her türlü fedakârlığı yapmaya hazır.

ALDIĞININ İKİ KATINA

Trabzonspor ise İsmail Yüksek artı Oğuz Aydın’ın yanı sıra yaklaşık 10 milyon Euro bonservis bedeli içeren bir anlaşmaya sıcak bakıyor. Bu takasın iki tarafa da yaraması, gerilimin azalmasında dönüm noktası olabilir. Fırtına, 2025 yazında Southampton’dan Onuachu’yu 5.67 milyon Euro bonservis bedeliyle (4 taksit halinde) kadrosuna kattı. Fırtına oyuncuyla da 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.

EZİCİ BİR GÜÇ KATAR

Transfer gerçekleşirse Fenerbahçe’de forvet hattına ezici bir güç katması beklenen Onuachu hem Süper Lig’de hem de Avrupa’da maçların kaderini değiştirebilecek bir profil sunuyor. Deneyimi ve ligdeki uyumuyla sarı-lacivertlilerin hücum gücünü zirveye taşıyacak. Fenerbahçe camiasında büyük heyecana yol açan bu gelişme, yazın en ses getirecek transferi olmaya aday.

LEWANDOWSKİ DE ALTERNATİF

Kanarya, Onuachu’da pürüz çıkarsa Barcelona’nın efsanesi Robert Lewandowski’yi öncelikli hedef olarak belirledi. Polonyalı golcünün Barcelona ile sözleşmesi bu yaz biteceği için yüksek maaş ve 2 yıllık kontrat talepleri nedeniyle süreç uzayabilir. Lewa’nın Fenerbahçe’ye gelir ve sağlıklı kalırsa 20 gol civarı bir katkı vermesi en olası senaryo. Kariyerinde 750 golü bulunan Lewandowski tarihin en skorer isimlerinden biri.