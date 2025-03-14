Fenerbahçe elendi mi? Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti. Kadıköy'de aldığı mağlubiyeti, deplasmandaki galibiyetiyle dengelemeye çalışan sarı-lacivertli ekip, istediği sonucu elde edemedi ve Avrupa serüvenine nokta koydu. Bu hayal kırıklığı, taraftarlar ve teknik ekipte büyük üzüntü yaratırken, Fenerbahçe artık Süper Lig ve diğer hedeflerine yoğunlaşacak.

FENERBAHÇE ELENDİ Mİ 2025?

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final hayaline veda etti. Son 16 turu rövanş mücadelesinde Rangers'ı deplasmanda 2-0 mağlup eden sarı-lacivertli ekip, Kadıköy'deki 3-1'lik yenilgiyi telafi etmeye çalıştı. Ancak toplamda 3-3'lük eşitlik oluşsa da, deplasman golü avantajı kuralıyla Rangers bir üst tura yükseldi. Bu sonuçla Fenerbahçe, Avrupa arenasındaki yolculuğunu noktaladı."