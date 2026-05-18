Fenerbahçe, Finlandiya'da KuPS Kuopion forması giyen 16 yaşındaki Volkan Mutlu'yla sözleşme imzaladı. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Mutlu'nun Sarı-Lacivertliler ile olan 5 yıllık sözleşmesi, 18 yaşından itibaren geçerli olacak.

TÜRK MİLLİ TAKIMI İÇİN ÇALIŞMALAR

'Yeni Arda Güler' olarak lanse edilen Türk asıllı Finlandiya vatandaşı genç futbolcu, Finlandiya U17 Milli Takımı'nda da forma giyiyor. Ancak '10 numara' mevkiinde oynayan genç yeteneği Türk Milli Takımı'na kazandırmak için çalışmaların başladığı da öğrenildi.

Ocak 2026'da KuPS U18 takımından KuPS'un ikinci takımına geçen 16 yaşındaki sol ayaklı futbolcu, bu sezon süre aldığı 9 resmi karşılaşmada 2 gollük skor katkısı sağladı.