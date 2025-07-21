İstanbul'da bir süredir kanser tedavisi gören Duygu Özdin, yaşam mücadelesini kaybetti. Henüz genç yaşta hayata veda eden Özdin'in ölümü, hem ailesi hem de memleketi Niğde'nin Altunhisar ilçesine bağlı Ulukışla Köyü'nde derin üzüntüye neden oldu.

Aslen Ulukışla Köyü nüfusuna kayıtlı olan Duygu Özdin'in cenazesi, öğle namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.

Genç yaşta hayatını kaybeden Duygu'nun, kanserle mücadelesi sırasında sosyal medyada yaptığı bir paylaşım ise yürekleri burktu. Fenerbahçe taraftarı olan Duygu, "Ben de kanseri yendiğimde stattan balon uçurur muyuz?" notunu paylaşmıştı.

Fenerbahçe Kulübü, Duygu'nun vefatı sonrası dileğinin yerine getirileceğini resmi hesaptan duyurdu. İşte Fenerbahçe'nin açıklaması:

“Bir gün iyileşirsem, Kadıköy’de gökyüzüne balonlar uçsun demiştin…"

1907 balon, ilk maçta sana verdiğimiz sözle gökyüzüne yükselecek.

Duygu Özdin,

Hep kalbimizdesin.

ALİ ASAF İÇİN BİNLERCE BALON GÖKYÜZÜNE UÇMUŞTU

Özdin'in paylaşımı, geçtiğimiz aylarda 4 yaşındaki Ali Asaf için düzenlenen balon etkinliğini hatırlattı. Kanseri yenen minik Ali Asaf'ın, "Balon uçurmak istiyorum" dileği, babasının sosyal medya çağrısı sonrası gerçeğe dönüşmüştü. Sancaktepe Belediyesi'nin desteğiyle düzenlenen balon ve uçurtma şenliğine binlerce kişi katılmış, gökyüzüne bırakılan renkli balonlar duygusal anlara sahne olmuştu.