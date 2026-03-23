Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol Takımı'nın 35 yaşındaki Fransız smaçör, Earvin Ngapeth, Gebze Belediyespor maçı öncesi görüntüsüyle gündem oldu.
Yıldız voleybolcu, karşılaşma öncesinde takım arkadaşlarının salonda ısındığı sırada sigara içerken görüntülendi. Ngapeth'in bu görüntüsü, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.
TARAFTARLAR TEPKİ GÖSTERDİ
Sarı-Lacivertli taraftarlar da yıldız voleybolcunun bu görüntüsüne tepki gösterdi. Ngapeth'in arkadaşları salonda ısındığı sırada kapının önünde sigara içtiği görüntüler, "disiplinsizlik, saygısızlık" olarak yorumlandı.
Öte yandan Fenerbahçe'nin 3-0 kazandığı karşılaşmada Ngapeth, kadroda olmasına rağmen süre almadı.