Adı bir süredir Fenerbahçe ile anılan 26 yaşındaki futbolcu Rafeal Leao'nun, Galatasaray’ın şampiyonluk kutlamalarına ilişkin bir paylaşımı beğenmesi dikkat çekti. Söz konusu paylaşımda Victor Osimhen, Ismail Jakobs ve Leroy Sane yer aldı.

Sosyal medyada kısa sürede gündem olan bu etkileşim, taraftarlar arasında farklı yorumlara neden oldu.

Öte yandan Leao, bu sezon Milan formasıyla 28 maçta 1.948 dakika süre alırken 10 gol ve 3 asistlik katkı sağladı. 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan futbolcunun piyasa değeri 90 milyon euro olarak gösteriliyor.