Arabesk dünyasının tanınmış isimlerinden Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur, son dönemde artış gösteren siber dolandırıcılık faaliyetlerinin hedefi oldu. Kimliği belirsiz şahısların, Tayfur ve eşi Muhammet Aydın’ın kimlik bilgilerini suistimal ederek yakın çevreyi ve takipçileri hedef aldığı öğrenildi.

"ADIMI REFERANS GÖSTERENLERE İNANMAYIN"

Dolandırıcıların, özellikle "Numaramı güncelledim" yalanıyla güven tesis etmeye çalıştığını belirten Tuğçe Tayfur, yaşanan mağduriyetlerin önüne geçmek amacıyla net bir duruş sergiledi. Tayfur, art niyetli faaliyetlerde bulunan şahıslara karşı kamuoyuna uyarıda bulunarak, "Sahte numaralar üzerinden size yazan, sizi arayan veya benim adımı referans gösteren hiç kimseye itibar etmeyin" dedi.

Eşinin adının da bu sürece dahil edilmesine tepki gösteren ünlü isim, açıklamasının devamında "Sahte numarayla size yazan, sizi arayan, adımı söyleyen kimseye inanmayın!" ifadelerini kullandı.

ORGANİZE DOLANDIRICILIK GİRİŞİMİ

Tuğçe Tayfur, kurulan tuzağın işleyişine dair detayları paylaşarak, farklı numaralardan eşi Muhammet Aydın’mış gibi irtibat kuran kişilere karşı uyarısını yineledi. Tayfur, konuya ilişkin mesajında şu detaylara yer verdi:

"Farklı numaralardan Muhammet Aydınmış gibi numarasının değiştiğini söyleyen kişilere itibar etmeyin!"