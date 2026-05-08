Mustafa Kemal Atatürk'e yönelik hakaretleri ve Cumhuriyet rejimine karşıt açıklamaları ile bilinen sözde tarihçi Kadir Mısıroğlu, vefatının 7. yıl dönümünde AKP tarafından anıldı.



AK Parti İstanbul İl Başkanlığına ait sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Mısıroğlu için Yazar ve fikir adamı Kadir Mısıroğlu’nu vefatının yıl dönümünde rahmet ve saygıyla anıyoruz" ifadelerine yer verildi.



ETKİLEŞİM AKP'LİLERİ SEVİNDİRDİ AMA GERÇEK BAMBAŞKA ÇIKTI



Kısa süre içerisinde sosyal medyada milyonlarca etkileşim alan paylaşım, AKP'li isimler tarafından sevinçle karşılandı. Esenler Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Abdullah Aksu, Mısıroğlu'na yönelik paylaşımı alıntılayarak "1 günde 2.1 milyon etkileşim alan bu paylaşımı yapan ve yaptıranlardan Allah razı olsun. Algılara yenilmeyip tabanımızın sevdiği değerlere sahip çıkmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.





AKP'lilerin sevinçle karşıladığı milyonluk etkileşimlerin ise tamamına yakınının Kadir Mısıroğlu paylaşımına yönelik eleştiri ve tepkilerden oluştuğu ortaya çıktı. 3 binin üzerinde yapılan yorumun yüzde 95'i Mısıroğlu'nun Atatürk ve Cumhuriyet düşmanı olduğunu, bu nedenle rahmetle anılamayacağını belirtirken, paylaşıma yapılan alıntılarda da Mısıroğlu'nun anılması için 'skandal' ifadeleri kullanıldı.





