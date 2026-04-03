Elbistan ilçesi Battalgazi Mahallesi’nde yaşayan Ö.K.’yi arayan bir kişi, kendisini polis olarak tanıtıp isminin FETÖ olaylarına karıştığını, olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında evlerindeki altınların incelenmeye alınması gerektiğini söyledi.

Telefondaki kişiye inanan Ö.K., değeri 2 milyon 150 bin lira olan altınlarını Paşalık Camii civarında bekleyen otomobildeki dolandırıcılara teslim etti.

Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan Ö.K., polisi arayarak yardım istedi. Ö.K.’den aldığı bilgiler üzerine çalışma başlatan polis, çevredeki güvenlik ve KGYS kameralarını inceleyerek aracın plakasını ve Şanlıurfa’dan kiralandığını tespit etti.

Çalışmalar sonunda Ö.K.’yi arayan kişinin İ.A. (31), otomobili kiralayıp altınları teslim almaya gelen kişinin ise İ.B. (29) olduğu belirlendi.

ALTINLAR DA ELE GEÇİRİLDİ

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ile yapılan ortak çalışma sonunda dolandırıcılar yakalanarak gözaltına alındı.

Araçta yapılan aramada Ö.K.’den alınan altınlar da ele geçirildi.

Şanlıurfa’dan Elbistan’a getirilen İ.B. ve İ.A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.