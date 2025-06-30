Dört yıldır aşk yaşayan oyuncu Feyyaz Şerifoğlu ile spiker Merve Dinçkol, mutlu birlikteliklerini önceki akşam İstanbul'da düzenlenen düğünle taçlandırdı.
Nikâh memuru Merve Dinçkol'a 2018 yılında kaybettiği babasının adını sorunca törende duygusal anlar yaşandı.
İlk danslarını Kenan Doğulu'nun 'Tencere Kapak' şarkısıyla yapan çiftin mutlu gününden kareler sosyal medyada paylaşıldı.
Birçok ünlü isimin katıldığı düğünde sosyetik sevgilisi Hakan Sabancı ile Cannes'dan dönen oyuncu Hande Erçel de vardı.
Hande Erçel'in Feyyaz Şerifoğlu ile horon oynadığı anlar gündem oldu.