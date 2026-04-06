4 yılda bir düzenlenen Dünya Kupası hasretinin bitmesine sayılı günler kaldı. Milyarlarca futbolseverin merakla beklediği dev turnuvanın maç takvimi de netleşti.
Tarihte ilk kez 48 takımla düzenlenecek turnuva ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliğinde oynanacak. A Milli Takımımızın da yer alacağı turnuva 11 Haziran Perşembe günü, Mexico City Stadı'nda başlayacak.
Dev şampiyona, 6 haftalık heyecanın ardından 19 Temmuz Pazar günü, 82 bin 500 kişilik New York New Jersey Stadı'ndaki final maçıyla sona erecek.
11 MİLYAR DOLAR GELİR BEKLENİYOR
FIFA 2026 Dünya Kupası'nda 16 farklı statta, 4 farklı saat diliminde, toplam 104 maç oynanacak. Karşılaşmaların 78'ine ABD ev sahipliği yapacak.
Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda 7 milyar dolar gelir elde eden FIFA, bu rakamın 2026'da 11 milyar dolara ulaşmasını bekliyor.
TOPLAM 16 STATTA OYNANACAK
Turnuvada 104 maç, ABD, Meksika ve Kanada'da yer alan toplam 16 statta oynanacak.
16 stat arasında en büyüğü 94 bin kişiyle Dallas Stadı olurken en az kapasiteye sahip stat ise 45 bin kişiyle Toronto'da yer alıyor.
2026 FIFA Dünya Kupası'nda grup aşamasında oynanacak 72 maçın programı şöyle:
11 Haziran Perşembe:
A Grubu: Meksika - Güney Afrika, Mexico City Stadı, TSİ 22.00
12 Haziran Cuma:
A Grubu: Güney Kore - Çekya, Guadalajara Stadı, TSİ 05.00
B Grubu: Kanada - Bosna-Hersek, Toronto Stadı, TSİ 22.00
13 Haziran Cumartesi:
D Grubu: ABD - Paraguay, Los Angeles Stadı, TSİ 04.00
B Grubu: Katar - İsviçre, San Francisco Bay Area Stadı, TSİ 22.00
14 Haziran Pazar:
C Grubu: Brezilya - Fas, New York New Jersey Stadı, TSİ 01.00
Haiti - İskoçya, Boston Stadı, TSİ 04.00
D Grubu: Avustralya - Türkiye, BC Place Vancouver Stadı, TSİ 07.00
E Grubu: Almanya - Curaçao, Houston Stadı, TSİ 20.00
F Grubu: Hollanda - Japonya, Dallas Stadı, TSİ 23.00
15 Haziran Pazartesi:
E Grubu: Fildişi Sahili - Ekvador, Philadelphia Stadı, TSİ 02.00
F Grubu: İsveç - Tunus, Monterrey Stadı, TSİ 05.00
H Grubu: İspanya - Yeşil Burun Adaları, Atlanta Stadı, TSİ 19.00
G Grubu: Belçika - Mısır, Seattle Stadı, TSİ 22.00
16 Haziran Salı:
H Grubu: Suudi Arabistan - Uruguay, Miami Stadı, TSİ 01.00
G Grubu: İran - Yeni Zelanda, Los Angeles Stadı, TSİ 04.00
I Grubu: Fransa - Senegal, New York New Jersey Stadı, TSİ 22.00
17 Haziran Çarşamba:
I Grubu: Irak - Norveç, Boston Stadı, TSİ 01.00
J Grubu: Arjantin - Cezayir, Kansas City Stadı, TSİ 04.00
Avusturya - Ürdün, San Francisco Bay Area Stadı, TSİ 07.00
K Grubu: Portekiz - Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Houston Stadı, TSİ 20.00
L Grubu: İngiltere - Hırvatistan, Dallas Stadı, TSİ 23.00
18 Haziran Perşembe:
L Grubu: Gana - Panama, Toronto Stadı, TSİ 02.00
K Grubu: Özbekistan - Kolombiya, Mexico City Stadı, TSİ 05.00
A Grubu: Çekya - Güney Afrika Cumhuriyeti, Atlanta Stadı, TSİ 19.00
B Grubu: İsviçre - Bosna-Hersek, Los Angeles Stadı, TSİ 22.00
19 Haziran Cuma:
B Grubu: Kanada - Katar, BC Place Vancouver, TSİ 01.00
A Grubu: Meksika - Güney Kore, Guadalajara Stadı, TSİ 04.00
D Grubu: ABD - Avustralya, Seattle Stadı, TSİ 22.00
20 Haziran Cumartesi:
C Grubu: İskoçya - Fas, Boston Stadı, TSİ 01.00
Brezilya - Haiti, Philadelphia Stadı, 03.30
D Grubu: Türkiye - Paraguay, San Francisco Bay Area Stadı, TSİ 06.00
F Grubu: Hollanda - İsveç, Houston Stadı, TSİ 20.00
E Grubu: Almanya - Fildişi Sahili, Toronto Stadı, TSİ 23.00
21 Haziran Pazar:
E Grubu: Ekvador - Curaçao, Kansas City Stadı, TSİ 03.00
F Grubu: Tunus - Japonya, Monterrey Stadı, TSİ 07.00
H Grubu: İspanya - Suudi Arabistan, Atlanta Stadı, TSİ 19.00
G Grubu: Belçika - İran, Los Angeles Stadı, TSİ 22.00
22 Haziran Pazartesi:
H Grubu: Uruguay - Yeşil Burun Adaları, Miami Stadı, TSİ 01.00
G Grubu: Yeni Zelanda - Mısır, BC Place Vancouver Stadı, TSİ 04.00
J Grubu: Arjantin - Avusturya, Dallas Stadı, TSİ 20.00
23 Haziran Salı:
I Grubu: Fransa - Irak, Philadelphia Stadı, TSİ 00.00
Norveç - Senegal, New York New Jersey Stadı, TSİ 03.00
J Grubu: Ürdün - Cezayir, San Francisco Bay Area Stadı, TSİ 06.00
K Grubu: Portekiz - Özbekistan, Houston Stadı, TSİ 20.00
L Grubu: İngiltere - Gana, Boston Stadı, TSİ 23.00
24 Haziran Çarşamba:
L Grubu: Panama - Hırvatistan, Toronto Stadı, TSİ 02.00
K Grubu: Kolombiya - Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Guadalajara Stadı, TSİ 05.00
B Grubu: İsviçre - Kanada, BC Place Vancouver Stadı, TSİ 22.00
Bosna-Hersek - Katar, Seattle Stadı, TSİ 22.00
25 Haziran Perşembe:
C Grubu: İskoçya - Brezilya, Miami Stadı, TSİ 01.00
Fas - Haiti, Atlanta Stadı, TSİ 01.00
A Grubu: Çekya - Meksika, Mexico City Stadı, TSİ 04.00
Güney Afrika Cumhuriyeti - Güney Kore, Monterrey Stadı, TSİ 04.00
E Grubu: Curaçao - Fildişi Sahili, Philadelphia Stadı, TSİ 23.00
Ekvador - Almanya, New York New Jersey Stadı, TSİ 23.00
26 Haziran Cuma:
F Grubu: Japonya - İsveç, Dallas Stadı, TSİ 02.00
Tunus - Hollanda, Kansas City Stadı, TSİ 02.00
D Grubu: Türkiye - ABD, Los Angeles Stadı, TSİ 05.00
Paraguay - Avustralya, San Francisco Bay Area Stadı, TSİ 05.00
I Grubu: Norveç - Fransa, Boston Stadı, TSİ 22.00
Senegal - Irak, Toronto Stadı, TSİ 22.00
27 Haziran Cumartesi:
H Grubu: Yeşil Burun Adaları - Suudi Arabistan, Houston Stadı, TSİ 03.00
Uruguay - İspanya, Guadalajara Stadı, TSİ 03.00
G Grubu: Mısır - İran, Seattle Stadı, TSİ 06.00
Yeni Zelanda - Belçika, BC Place Vancouver Stadı, TSİ 06.00
28 Haziran Pazar:
L Grubu: Panama - İngiltere, New York New Jersey Stadı, TSİ 00.00
Hırvatistan - Gana, Philadelphia Stadı, TSİ 00.00
K Grubu: Kolombiya - Portekiz, Miami Stadı, TSİ 02.30
Demokratik Kongo Cumhuriyeti - Özbekistan, Atlanta Stadı, TSİ 02.30
J Grubu: Cezayir - Avusturya, Kansas City Stadı, TSİ 05.00
Ürdün - Arjantin, Dallas Stadı, TSİ 05.00