A Milli Takımı’nda katılacağı FIFA 2026 Dünya Kupası’na sayılı günler kaldı. Futbolseverler büyük bir heyecanla turnuvayı beklerken FIFA tarihi bir karara imza atacak.

ABD, Meksika ve Kanada’nın ortaklaşa düzenleyeceği organizasyonda Avrupa'daki bazı büyük federasyonların talebi doğrultusunda ödül havuzunda büyük bir artış yaşanması bekleniyor.

RMC Sport'un haberine göre, FIFA yönetiminin daha önce aldığı kararda turnuvaya katılan 48 takıma yaklaşık 727 milyon Dolar dağıtılacağı ve şampiyon olan takıma 50 milyon Dolar ödül verileceği öğrenilmişti.

ŞİMDİDEN TARİHE GEÇTİ

Söz konusu federasyonların, turnuvaya katılımın yüksek maliyetlerinden endişe duydukları için gelirlerin dağıtımı konusunda kurum içinde yoğun müzakerelerin yaşandığı öne sürüldü. UEFA ve birçok büyük futbol ülkesinin baskısıyla, FIFA Başkanı Gianni Infantino yönetimindeki FIFA, şimdi çok daha büyük bir ödül havuzuna yönelmiş durumda. Bu turnuva şimdiden tarihin en yüksek gelir getiren Dünya Kupası olmaya aday gösteriliyor.