Türkiye'nin en büyük marketler zinciri arasında yer alan BİM, kendi çatısı altında faaliyet yürüten ve daha yüksek bir müşteri profiline yönelik hizmet sunan FİLE marketleri ayrı bir şirket haline getirmeye hazırlanıyor.





Son yıllarda Türkiye'nin birçok ilçesinde şubeleşme girişimlerinde bulunan FİLE, değişikliklerin tamamlanmasıyla birlikte mevcut sahipliğinden ayrılacak ve farklı bir anonim şirketi olarak yoluna devam edecek. Şirket tarafından Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, kurulacak yeni şirketin hisselerinin tamamının BİM'e ait olacağı ve 250.000 TL sermaye ile kurulacağı aktarıldı.





