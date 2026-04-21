İş yerinde mobbing, bitmek bilmeyen toplantılar ve patronun o günkü ruh haline göre değişen kararlar. Görünüşe göre modern çalışanlar artık "insan" faktöründen yorulmuş durumda. Teknoloji devi Oracle tarafından yapılan dev bir araştırma, iş dünyasında taşları yerinden oynatacak bir gerçeği ortaya çıkardı. Çalışanların büyük çoğunluğu, bir insandansa bir robottan emir almayı tercih ediyor.

DUYGU YOKSA SORUN DA YOK

Ankete katılanların %64'ü, robot bir yöneticinin insan yöneticiden daha güvenilir olduğunu düşünüyor. Peki, bizi bir yazılıma teslim olmaya iten ne? Katılımcıların cevapları aslında iş hayatındaki en büyük yaraları deşiyor:

Sıfır Önyargı: Robotlar "torpil" yapmıyor, kimseyi kayırmıyor. Sadece verilere ve performansa bakıyor.

Duygusal Kararlılık: Bir robotun "sabah trafiğine takıldığı için" size tüm gün kan kusturma ihtimali yok.

Hızlı Çözüm: Karmaşık sorunları saniyeler içinde analiz edip objektif tavsiyeler verebiliyorlar.

İNSAN PATRONLARIN İYİ YÖNÜ YOK MU?

Robotlar rasyonel kararlarda liderliği alsa da, insanların hala kazandığı bir alan var: Empati. Araştırmaya göre çalışanlar; duyguları anlama, koçluk yapma ve çalışma kültürünü oluşturma konularında hala "insan" yöneticilerin daha iyi olduğunu düşünüyor. Ancak iş, "maaş zammı, izin onayı veya performans değerlendirmesi" gibi teknik konulara gelince, robotun adaleti insanın vicdanını geride bırakıyor.

GELECEĞİ BİLİNMEZ DENKLEMLERİ

Yapay zekanın yükselişiyle birlikte, yöneticilik kavramı tamamen şekil değiştiriyor. Belki de çok yakında performansınızı bir insanla değil, bir dashboard ile tartışacaksınız. Bu durum iş verimliliğini mi artıracak, yoksa bizi birer "kod satırına" mı dönüştürecek? Bunu da gelecekte şekillenecek iş hayatı sistemleri gösterecek.