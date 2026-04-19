Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezon durumu netleşti. 5. sezon hazırlıkları süren dizinin başrolleri arasına Murat Aygen'in de ekleneceği iddia edildi.
YENİ SEZONDA DA DEVAM EDECEK
Yeni projesi merakla beklenen başarılı oyuncunun, Gold Film imzalı ve 5. sezon hazırlıkları süren Kızılcık Şerbeti dizisiyle prensipte anlaşmaya vardığı konuşuluyordu.
MURAT AYGEN PRENSİPTE ANLAŞTI
Aygen, konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Prensipte tamam dedik” ifadelerini kullanarak mayıs ayında yapılacak son görüşmelerin ardından sürecin netleşeceğini belirtti.
Murat Aygen, “Sesten Az Önce” adlı kitabının imza gününde sevenleriyle buluştu. Zorlu D&R’da gerçekleşen etkinlikte oyuncuya eşi Nihan ve kızı Nil Aygen de eşlik etti. Aygen, sözlerini kendisinin yazdığı şarkılarla imza gününe renk kattı.