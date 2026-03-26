S&P Global "Gelişmekte Olan Piyasaların Ekonomik Görünümü 2. Çeyrek 2026" raporunda Enflasyon Riskleri Yeniden Ortaya Çıkıyor" isimli raporunda Türkiye'ye ilişkin analizlerini paylaştı. Kurum, Türkiye'nin 2026 yılı ortalama enflasyon tahminini yüzde 23,4'ten yüzde 28,9'a revize etti.

S&P Türkiye’de enflasyon, faiz ve döviz kuru göstergelerinde önümüzdeki dört yıla ilişkin kademeli bir normalleşme öngörüyor. Tahminlere göre tüketici enflasyonu 2027’de yüzde 18,4, 2028’de yüzde 13,7 ve 2029’da yüzde 12,7 seviyesine gerileyecek.

2026 İÇİN BÜYÜME BEKLENTİSİ

Raporda büyümeye dair "Yüksek enflasyona ve daha kısıtlayıcı bir para politikası duruşuna rağmen, tarımda beklenen toparlanma, altın fiyatlarındaki artıştan kaynaklanan olumlu hanehalkı serveti etkisi ve kredi büyümesindeki devam eden ivme sayesinde bu yıl büyümenin dirençli kalmasını bekliyoruz." dendi. 2025'teki yüzde 3,6'lık büyüme oranına kıyasla, 2026'da büyümenin yüzde 3,4 olacağı öngörüldü.

Politika faizinde ise aynı dönemde düşüşün devamı bekleniyor. Buna göre politika faizi 2026 sonunda yüzde 32,5, 2027’de yüzde 25,0, 2028’de yüzde 12,5 ve 2029’da yüzde 12,5 seviyesinde öngörülüyor.

İşsizlik oranının 2026’da yüzde 8,6, 2027’de yüzde 8,4, 2028’de yüzde 8,2 ve 2029’da yüzde 8,0 seviyesine gerilemesi bekleniyor.

Dolar/TL kurunda yıl sonu tahminleri 2026 için 48,50, 2027 için 53,00, 2028 için 55,00 ve 2029 için 57,00 olarak öngörüldü.